Massimiliano Rosolino, vaccino e conseguenze: la testimonianza spaventa i fan

Massimiliano Rosolino da inviato in Honduras per l’Isola dei Famosi è arrivato in Italia ed ha ricevuto la sua dose di vaccino. Ha pubblicato il momento dell’avvenuta vaccinazione su Instagram con una didascalia che ne fa intendere il sollievo: “Anche in questo momento penso che il buon senso sia il giusto alleato al vaccino. Non accontentiamoci di sopravvivere ma ‘ce ripigliamm’ tutt chell che è o nuost'”.

Prima dose andata per il nuotatore partenopeo, nonché inviato dell’ultima edizione del reality show vinto da Awed. Tuttavia, le conseguenze sono state un po’ dure.

Massimiliano Rosolino, le conseguenze del vaccino

Tramite le storie di Instagram, Massimiliano Rosolino ha parlato del momento del vaccino e delle sue conseguenze: “Ho avuto tempi migliori. Lì per lì poca roba, ma stanotte ho avuto i brividi, nonostante i 40°”. La testimonianza del nuotatore partenopeo non è diversa da molti altri soggetti che si sono sottoposti al vaccino e che hanno avuto sintomi simili.

“Sono un po’ acciaccato”, ha continuato Rosolino che poi, ironicamente, ha aggiunto: “Ci voleva qualche dolore fisico, dormire con il plaid addosso”. Ha poi voluto dare un messaggio di fondamentale importanza a tutti i suoi follower: “Come ho detto nel post, ‘ce ripigliamm’ tutt chell che è o nuost’ ed il vaccino è un passaggio necessario. Bisogna far vincere il buon senso, tuffatevi”.