GF Vip 6, clamoroso: un cantante passa da Sanremo alla Casa? – VIDEO

Un noto cantante, che aveva fatto discutere con la sua presenza a Sanremo, si sarebbe auto candidato a partecipare al prossimo GF Vip 6. Ecco di chi si tratta e le sue parole agli ammiratori.

Junior Cally, il cantante che si era presentato a Sanremo con la maschera antigas, si definisce un moscerino. Anche se è piccolo e insignificante, è testardo. Se decide di prefissarsi un obiettivo, riesce sempre a raggiungere il suo scopo: “Mattone dopo mattone, senza fondamenta anche un buon palazzo cade“.

Il cantante, poco dopo Sanremo, abbandonò la maschera antigas, rendendo comunque il suo volto irriconoscibile nei video musicali. Oggi, si presenta anche a volto scoperto, ed è fiero di essere riuscito a trasformare la sua passione per la musica in un mestiere. A Junior Cally, però, piaciono le sfide: ecco dunque che si è auto candidato a partecipare al GF Vip.

Junior Cally si candida per il GF Vip 6: “Ok, posso farlo”

Attraverso alcune Storie su Instagram, Junior Cally lancia l’idea di una sua partecipazione al prossimo GF Vip 6. Il cantante promette di far discutere, proprio come è già successo a Sanremo. Dopo aver scritto sui social, forse di getto, “Posso fare il GF Vip” ha rilanciato: “In realtà ci andrei, sai che casino farei… Prima lei, poi lei“.

Le rime baciate lasciano il dubbio che Junior Cally, in realtà, non si stia davvero proponendo come nuovo inquilino della Casa del GF Vip 6, ma piuttosto che stia scrivendo delle nuove barre per una canzone. Di certo, se dovesse partecipare alla prossima edizione del reality show, promette di essere uno dei concorrenti più chiaccherati.

Ecco la canzone che il cantante portò a Sanremo nel 2020, quando, dopo aver cambiato il suo nome d’arte da Socio a Junior Cally – in onore del cantante reggae Junior Kelly – presentò la controversa canzone “No grazie“, contestata soprattutto per alcuni passaggi considerati troppo violenti e volgari.