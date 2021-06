Inghilterra-Germania, streaming gratis: dove vedere la partita di Euro 2020

Manca poco all’inizio di Inghilterra Germania, penultimo ottavo di finale di Euro 2020. Andiamo a vedere dove seguirla in diretta e streaming gratis.

Un altro big match degli ottavi di finale di Euro 2020 è quello tra Inghilterra e Germania, pronti a sfidarsi per un posto ai quarti. Le due compagini stanno affrontando un buon Europeo, con gli inglesi che hanno vinto il girone mentre la Germania è riuscita a passare nel girone di ferro con Francia e Portogallo. Il Ct tedesco, Joachim Low, è chiamato a zittire le critiche piovute nelle ultime settimane. Infatti la sua Germania è riuscita a passare il girone pareggiando in rimonta contro l’Ungheria.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, un’altra stella all’Inter: la dirigenza trema

Dall’altra parte il Ct Gareth Southgate, criticato in patria per le sue convocazioni, sta riuscendo a zittire la critica. Dopo l’ottimo mondiale in Russia, Southgate punta alla vittoria della competizione grazie ad un gruppo giovane ed affiatato. I Tre Leoni stanno vivendo un ottimo periodo di forma, vincendo otto delle ultime nove partite. Inoltre gli inglesi ancora devono subire un goal nella competizione. Andiamo quindi a vedere dove seguire Inghilterra-Germania in diretta e streaming gratis.

Inghilterra-Germania, streaming gratis: Sky o Rai ?

Alle 18:00 quindi inzierà un altro grande ottavo di finale di questa edizione di Euro 2020. Inghilterra e Germania si affronteranno sul palcoscenico del Wembley Stadium di Londra. Inoltre la sfida verrà trasmessa in esclusiva da Sky e quindi non andrà in onda in chiaro sulla Rai. Per l’occasione la pay-tv mette a disposizione due canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). Ma tutti gli abbonati potranno seguire il match in diretta streaming sulle piattaforme SkyGo e Now Tv.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Carolina Morace colpita da un lutto improvviso: “Sarai sempre con noi” – FOTO

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.