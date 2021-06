GF Vip 6, decisione definitiva: non saranno al via del programma

Mancano pochi mesi all’inizio della sesta edizione del GF Vip e spuntano i nomi di chi non varcherà la porta rossa

Il Grande Fratello Vip si prepara a ripartire. Dopo il grande successo avuto con la quinta edizione, Alfonso Signorini sta facendo il tutto e per tutto per replicare. Sono molti i nomi che in queste settimane si sono susseguiti sui possibili concorrenti che faranno vivere la casa più spiata dagli italiani.

Dopo le tantissime indiscrezioni sui vip provinati e disposti a varcare la porta rossa arrivano le prime smentite come nel caso di Alex Di Giorgio. Difatti il nuotatore in un video ha spiegato la sua realtà dei fatti: ” Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi professionali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello“.

I vip che non parteciperanno alla sesta edizione del GF Vip 6

Oltre ad Alex Di Giorgio sono altri i vip che con certezza non varcheranno la porta rossa del Grande Fratello Vip, tra questi: Mariano Catanzaro e Pamela Prati. I rumors in queste settimane vedevano all’interno della casa più spiata d’Italia anche il ragazzo di Vera Gemma, Jeda. Questo ultimo nome è stato smentito assieme ad Arianna Cirrincione dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Situazione ben diversa invece per l’opinionista di Canale Cinque, Giovanni Ciacci. Seppure lo stylist abbia deciso di lasciare il mondo della tv, sembrerebbe essere molto vicino alla firma del contratto per il suo ingresso nella casa del GF Vip 6. A provinare Ciacci è stato proprio il conduttore del reality, Alfonso Signorini. Sarebbe sicuramente un riscatto questo per lo stylist che nei mesi scorsi avrebbe già dovuto partecipare all’Isola dei Famosi, un sogno interrotto sul nascere a causa di problemi fisici.