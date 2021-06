Fabrizio Corona ha seguito Svizzera-Francia come forse nemmeno i nazionali elvetici. Pazza esultanza all’errore di Mbappé.

Il calcio è il pane quotidiano degli italiani e di Fabrizio Corona, il cui cuore è colorato a strisce nerazzurre. Interista nell’anima e anche patriottico l’ex re dei Paparazzi che non riesce a nascondere la gioia nel vedere uscire dai giochi una rivale storica come la Francia.

La Svizzera era in vantaggio per 1-0. Poi un rigore sbagliato da Ricardo Rodriguez ha motivato i francesi che la ribaltano (momentaneamente) portandosi sul 3-1. Un incubo per gli elvetici che con anima e coraggio l’hanno pareggiata e hanno costretto Mbappé e compagni a giocarsi tutto alla lotteria dei rigori.

Fabrizio Corona, esultanza folle per l’errore dal dischetto di Mbappé – VIDEO

La fortuna, come si suol dire, è cieca. Ieri sera la dea bendata ha baciato la Svizzera premiando il loro spirito di sacrificio e fame di vittoria. Punita invece la Francia che nonostante una gara giocata ad alti ritmi è uscita fuori da Euro 2020 per mano del suo uomo immagine: Mbappé.

L’ultimo rigore lo batte Mbappé e Fabrizio Corona riprende la scena. Il francese calcia il rigore e il portiere elvetico para. L’ex re dei paparazzi non riesce a contenere la sua gioia e così grida ed esulta davanti al televisore.