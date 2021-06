Carolina Marconi, la chemio lascia i segni: “Certi giorni sono duri” – FOTO

Carolina Marconi ha condiviso alcuni aggiornamenti riguardo il suo stato di salute a pochi giorni dall’inizio del secondo ciclo di chemioterapia. Ecco come sta e come sta cercando di affrontare i momenti più duri.

Carolina Marconi, diventata nota al pubblico con la sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello. La showgirl è una grande ammiratrice di Anna Magnani, che ama citare: “La vita? ‘Na strada piena de sassi in cui ce se inciampa, ce se cade, ce se fa male, contro cui bisogna protegerse co’ e scarpe de fero. Ma manco questo basta“.

Non ci sono parole più adatte a descrivere il momento che sta attraversando: proprio adesso che aveva trovato la felicità con l’ex calciatore Alessandro Tulli, a marzo le è stato diagnosticato un tumore al seno. Il giorno del compleanno di sua mamma, il 6 aprile, si è sottoposta all’operazione chirurgica, poi ha iniziato la chemioterapia.

Carolina Marconi: “Cerco di tenere la testa occupata”

Carolina Marconi ha deciso di non nascondersi durante la chemio. Fin da subito, ha deciso di tenere un diario su Instagram, dove aggiorna i suoi ammiratori di tutti i suoi progressi o peggioramenti durante i cicli di chemioterapia. È consapevole di ciò che l’aspetta, ma ha deciso di riderci su, anche sulle ciocche di capelli che le stanno cadendo.

Sta per iniziare il secondo ciclo di chemio rossa, cioè un particolare trattamento che utilizza le antricicline, che hanno appunto colore rosso. Ha già perso tre chili ed ogni tanto si sente debole, ma non dispera: fa attività fisica e cucina. Se proprio non ce la fa, si distende un attimo sul divano. Che cos’è questo se non un inno all’attaccamento alla vita?