Can Yaman, cambia tutto: pessime notizie per tutte le sue fan

Pessime notizie per tutti i fan di Can Yaman, con Mediaset che ha deciso di n on mandare più in onda Mr. Wrong: al suo posto un’altra soap opera turca.

I telespettatori Mediaset dovranno dire addio a Can Yaman ed alla sua Mr. Wrong. Infatti a partire da lunedì 5 luglio la soap opera turca non andrà più in onda alle ore 14:45. A confermarlo ci ha pensato proprio il ‘Biscione’ che sta iniziando a cambiare i palinsesti televisivi in vista della nuova stagione. Al suo posto, però, ci sarà una nuova soap opera turca chiamata Brave and Beautiful.

Così Canale 5 continua a puntare sulle serie tv del Bosforo, che stanno riscuotendo un inaspettato successo in Italia. Resta invece invariata la programmazione della soap opera ‘Love is in the Air‘, che andrà in onda sempre alle 15.35. La cancellazione di Mr. Wrong dal palinsesto day-time è una vera e propria sorpresa, visto che la serie riusciva ad ottenere di media il 15-16% di share.

Can Yaman, Mr.Wrong resta su Canale 5: cambia l’orario per la messa in onda

I fan di Can Yaman però non dovranno disperarsi, visto che Mr.Wrong continuerà ad essere trasmesso dalla Mediaset. Infatti la soap opera dell’attore turco non viene lasciata in sospeso, ma verrà trasmessa in prima serata. Attenzione, però, perche dopo la puntata di oggi, la serie tv sarà trasmessa di al martedì in prime time, dal 6 luglio. Infatti Mr. Wrong dovrà slittare a causa dell’attesissimo reality Temptation Island.

Come abbiamo anticipato al posto di Mr. Wrong verrà trasmesso Brave and Beautiful. Stavolta la storia d’amore si fonderà con una trama thriller. Inoltre la soap opera è ambientata in una Turchia profondamente moderna e occidentalizzata. Inoltre in Turchia la serie è andata in onda durante la stagione 2016-17, mentre i protagonisti sono Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün.