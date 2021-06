Il Milan ha lanciato una bellissima sfida di mercato a Inter e Juventus. Le big scendono in campo e si contendono i top player.

Paolo Maldini non vuole scendere a compromessi. Lo si è visto con Gigio Donnarumma e Calhanoglu passati rispettivamente al PSG e all’Inter. Adesso in casa Milan altri due giocatori vivono dei malcontenti relativi ai contratti. Si tratta di Franck Kessie e Davide Calabria. Entrambi hanno vissuto una stagione esaltante e in modo particolare il Presidente si è reso protagonista assoluto della cavalcata conclusasi con il ritorno nell’Europa che conta.

In base al valore dei giocatori bisognerà trovare un accordo sui rinnovi dei contratti che per entrambi decorreranno nel 2022. Kessie chiede 6 milioni più bonus (il Milan non vuole andare oltre i 4 più bonus), mentre tra domanda e offerta per Calabria ballano circa 500 mila euro. Ad oggi però entrambi potrebbero salutare per evitare un altro caso Donnarumma e così il Milan si sta guardando attorno per trovare degli eventuali sostituiti.

Calciomercato Milan, è sfida a Inter e Juventus per il top player

Dopo Euro 2020 l’ex capitano della Roma, Alessandro Florenzi, lascerà il PSG per tornare a Trigoria dove insieme alla società deciderà il suo futuro. Quasi impossibile una permanenza nel club allenato da José Mourinho che sicuramente dovrà trovarsi una nuova sistemazione.

Sul giocatore c’è da tempo l’interesse dell’Inter che potrebbe individuare in lui il sostituto perfetto proprio di Achraf Hakimi che andrà a prendere il posto di Bello di nonna a Parigi. Anche la Juventus ha fatto diversi sondaggi per il laterale destro.

Stando a quanto riferisce La Nazione, anche il Milan sarebbe pronto ad inserirsi nell’affare e tentare un colpo a sorpresa. Il giocatore potrebbe rinforzare la fascia occupata da Davide Calabria.