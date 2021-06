Le ultime indiscrezioni su Temptation Island rivelano alcune coppie della prossima edizione del programma.

Il programma delle coppie che mettono a dura prova il loro amore tornerà in tv su Canale 5 a partire dal prossimo 30 giugno e in questi giorni sono iniziate le registrazioni dello show che porterà a scegliere tra le tante partecipanti, sette coppie.

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Raffaella Mennoia ha annunciato la fine delle riprese ed ha anticipato che quella che andrà in onda sarà un’edizione particolare di Temptation Island: “Sono tornata a Roma già da un paio di giorni, abbiamo appena consegnato il programma”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Temptation Island, nuove rivelazioni prima dell’inizio: “Nulla è come sembra”

Anticipazioni Temptation Island 2021, colpo di scena: è rifiorito l’amore

Inizia a prendere forma la nuova edizione di Temptation Island. Le ultime anticipazioni, giunte direttamente dall’autrice del programma, Raffaella Mennoia, rivelano che la selezione delle coppie sta procedendo a gonfie vele. Lei stessa fa notare che i telespettatori dovranno attendere un po’ prima di scoprire i nomi al completo, ma al momento conosciamo già quattro coppie a cui nelle ultime ore se n’è aggiunta una quinta.

Il countdown sta giungendo al termine e manca pochissimo alla partenza ufficiale di Temptation Island 2021 alla cui conduzione ci sarà Filippo Bisciglia, pronto a guidare passo dopo passo i fidanzati e le fidanzate nel loro viaggio nei sentimenti.

Raffaella Mennoia, per accontentare il pubblico invece ha rivelato una serie di anticipazioni. Ha anticipato il futuro di una delle coppie, preannunciando il ritorno di fiamma di un amore che sembrava finito e che invece sarebbe rifiorito.

“È stata un’edizione particolare, io sono molto contenta sia per il cast sia per come sono andate determinate situazioni, un po’ meno per altre, ma è normale. Se dovessi fare una riflessione rispetto a questa edizione direi che nulla è come sembra e che nulla è più vero di quello che sembra. Poi direi che delle volte l’unica soluzione è stare insieme ed in altri casi che l’unica soluzione è non stare insieme e che a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”.