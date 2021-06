Anticipazioni Beautiful, com’è morto Vinny: incredibile epilogo

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che la vita in carcere di Liam e Bill avrà finalmente un’evoluzione

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che ci sarà un risvolto nella vita in prigione di Liam e Bill. La promessa della produzione della soap opera era chiara: lasciare senza fiato sulla vicenda della morte di Vinny Walker e le cose man mano prendono forma.

Intanto che Bill e Liam sono in prigione, Justin Barber – che da sempre si professa un grande amico della famiglia Spencer – in realtà architetterà un piano subdolo per conquistare l’azienda di famiglia. L’ostacolo principale sul suo percorso sarà Wyatt cui Bill ha lasciato pieno potere dell’azienda, ma non sarà l’unico.

Anticipazioni Beautiful, Justin Barber scoperto da Thomas

Il primo a scoprire il piano di Justin è Thomas e sarà lui a mettergli il bastone tra le ruote. Thomas, inoltre, scoprirà il vero motivo della morte di Vinny Walker: si tratta di un suicidio. Invece di andare alla polizia a denunciare quanto ha scoperto, decide di parlarne prima con Justin. Quest’ultimo rinchiuderà il Forrester in una gabbia per evitare che dica la verità alla polizia. Liam e Bill resteranno dietro le sbarre ancora un po’, fin quando qualcuno non riuscirà a trarlo in salvo.

Al termine di questa scoperta, Justin potrebbe finire in carcere, mentre Liam e Bill potrebbero finalmente ottenere giustizia. Proprio nel momento in cui gli Spencer avranno la meglio, Carter uscirà dalla loro vita.