Adolescenza difficile per l’ex allievo di Amici 20, Sangiovanni: dopo il successo il cantante racconta il suo dramma

Dopo il grande successo riscosso attraverso la partecipazione ad Amici 20, un ex allievo dalla scuola di canto ha deciso di fare un salto nel passato per ripercorrere un periodo difficile che ha dovuto attraversare. Parliamo proprio di Sangiovanni, le sue rivelazioni hanno colpito i fans: durante l’adolescenza ha sofferto di ansia e paranoia.

E’ stato grazie alla passione per la musica se è riuscito a superare quel periodo buio dove nemmeno la psicoterapia ed i farmaci che assumeva lo aiutavano a stare bene. Con la stesura dei suoi testi Sangiovanni è riuscito a lasciarsi alle spalle il malessere che lo affliggeva.

Sangiovanni racconta il motivo del suo dramma e come l’ha superato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Sangiovanni, ex allievo di Amici 20, ha parlato del suo dramma in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Il cantante ha spiegato che i suoi problemi con l’ansia si sono presentati per il trattamento subito a scuola sia dagli amici che dagli insegnanti.

La vera medicina per superare i suoi problemi è stata la musica. Difatti, Sangiovanni ha spiegato che da quando ha cominciato a scrivere i testi delle sue canzoni e riuscito a mettere da parte il suo malessere. Dopo una serata non andata proprio a buon fine assieme ad una ragazza, l’ex allievo di amici rientrato a casa ha cominciato a scrivere il suo primo testo immaginando un chiarimento telefonico.

“Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali“, ha spiegato Sangiovanni il quale subiva del bullismo dai compagni e dagli insegnanti. “La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche i professori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita‘. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> GF Vip 6, decisione definitiva: non saranno al via del programma

Ma quel periodo risale solo al passato per l’ex allievo di Amici 20, difatti, con la musica è riuscito ad andare oltre: “Quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero. Hai presente quei film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Can Yaman, cambia tutto: pessime notizie per tutte le sue fan