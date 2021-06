Amici, clamoroso ritorno di Tommaso Stanzani? C’è l’annuncio

Giulia Stabile ha già un contratto da professionista all’interno di Amici, arriva anche per Tommaso Stanzani l’opportunità?

Tommaso Stanzani ha una vita che procede a gonfie vele. Da un punto di vista sentimentale, il ballerino di Amici 20 ha trovato l’amore con Tommaso Zorzi, l’influencer e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Dal punto di vista lavorativo, invece, intanto ha conseguito il diploma di maturità ed è stato in tour per tutta Italia per ballare. Da ultimo, Stanzani è stato a Battiti Live dove si è esibito in diverse coreografie sempre supportato dal fidanzato, Zorzi.

La coppia ha scatenato il delirio nei fan dell’uno e dell’altro che sono entusiasti di questa nuova relazione sperando che, almeno questa volta, sia duratura per entrambi.

Tommaso Stanzani, futuro ad Amici?

Tommaso Stanzani è stato raggiunto dai microfoni di SuperGuidaTV, cui ha parlato di una possibile collaborazione con il talent show per la prossima edizione: “Il pensiero mi mette un po’ di ansia però non sono una persona che si spaventa. Sarebbe davvero bello e mi piacerebbe tanto. Non è arrivata nessuna proposta però”. Una proposta è già arrivata a Giulia Stabile che, quasi con certezza, sarà una delle ballerine professioniste di Amici 21.

Per quel che riguarda il suo rapporto con Tommaso Zorzi, ha ammesso: “Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso”.