Dopo Francesco Totti e Roberto Baggio, anche Zlatan Ibrahimovic sbarca al cinema.

Speravo de morì prima e il Divin Codino non saranno gli unici film che del 2021 che parlano della storia di due campioni del calcio come Francesco Totti e Roberto Baggio. Dopo il duo dei fantasisti italiani, farà il suo debutto ufficiale al cinema la storia di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese, marcatore all time della sua nazionale e bomber del Milan, vedrà sbarcare il suo film nelle sale cinematografiche il 10 settembre 2021. Il film si chiama “I Am Zlatan” e ad annunciarlo è stato lui stesso tramite social.

Il 40enne attaccante rossonero ha pubblicato un video in cui mostra qualche estratto del film a mo’ di trailer. Nella clip Ibra mostra a tutti alcuni passi del film: l’infanzia difficile nel ghetto di Rosengard, gli inizi nel Malmoe, l’Ajax, il primo incontro con Mino Raiola in un ristorante di sushi e ovviamente l’Italia. Juventus, Inter, Milan. C’è subito qualche dialogo in cui emerge l’Ibra “spaccone” fin da ragazzino. “Zlatan, hai capito che ti ho detto?”, gli dicono. E lui: “Vogliamo parlare o giocare a calcio?”. Poi l’incontro con Mino, l’arrivo in Serie A e i primi gol in Olanda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Can Yaman e Diletta Leotta, indiscrezione super: accadrà per davvero?

Zlatan Ibrahimovic sbarca al cinema: nome e data di uscita del film

Mentre Speravo de morì prima è stato tratto dal libro autobiografico di Francesco Totti, I Am Zlatan è stato tratto dall’autobiografia “Io, Ibra” scritta insieme a Jakob Beckman e David Lagercrantz. Il film è stato diretto da Jens Sjogren, 44 anni, regista svedese e questo sarà il primo film sull’attaccante dopo “Becoming Zlatan”, documentario del 2015.

Le riprese sono state effettuate nei luoghi simbolo della punta rossonera, da Amsterdam a Malmoe, fino all’arrivo in Italia. Gli attori che interpreteranno lo svedese sono due: il primo è Dominic Bajraktari Andersson, il secondo è Granit Rushiti.