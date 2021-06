WhatsApp, nuova minaccia per gli utenti: cosa sta succedendo

Spunta una nuova minaccia per tutti gli utenti di WhatsApp. Andiamo quindi a vedere qual è il nuovo messaggio che sta circolando sull’applicazione.

Un problema presente spesso su WhatsApp è la diffusione di fake news, una vera e propria minaccia per gli utenti. Nel corso di queste settimane, infatti, abbiamo potuto notare il ritorno di un messaggio che annuncia un ritorno a pagamento dell’applicazione di Menlo Park. Questa comunicazione arrivata a milioni di account italiani, però, è priva di fondamento ed è stata smentita dalla stessa applicazione che ha più volte ricordato che non si tornerà a pagamento.

Sono sempre di più i malintenzionati pronti a truffare per phishing alcuni lettori. Inoltre la fake news spesso contiene un link che incuriosisce l’utente. Invitiamo tutti però a non cliccare mai su questi link sospetti, visto che si rischia di incappare in vere e proprie truffe in grado di rubare dati e soldi dal conto corrente. L’unico consiglio da mettere in pratica è quello di eliminare subito questi messaggi sospetti, per evitare la truffa.

WhatsApp, spunta una nuova funzione per gli utenti: altra novità per i messaggi audio

Durante il mese di maggio, WhatsApp ha introdotto una grande novità per quanto riguarda gli audio. Infatti all’interno dell’applicazione di messaggistica, da quasi un mese, è possibile ascoltare tutti i vocali al doppio della velocità. Il tutto è arrivato con l’ultima versione dell’applicazione per Android, la 2.21.13.17. Quindi adesso gli sviluppatori cercheranno di rendere l’app più coerente e organica, con una modifica all’UI.

Con l’arrivo dell’estate i developer dell’applicazione sostituiranno la linea piatta degli audio, con una rappresentazione grafica che mostra tutte le variazioni dell’audio. La soluzione estetica scelta dall’applicazione è già nota a tutti gli utenti di Telegram, su cui questa grafica è presente già da tempo. La soluzione è utile specialmente negli audio lunghi con l’utente che potrà individuare e saltare le pause presenti nell’audio. Al momento la funzione è stata introdotta solamente sulla Beta per Android, ma a breve potrebbe arrivare sull’applicazione principale.