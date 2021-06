Variante Delta, Speranza: “È in crescita anche in Italia, partita non è vinta”

Sul tema variante Delta del Covid è intervenuto poco fa il ministro della Salute Roberto Speranza. Ecco le sue parole

Intervenuto a margine della visita alla Casa della Salute ‘Le Piagge’ di Firenze, il ministro della Salute Roberto Speranza ha affrontato lo spinoso tema della variante Delta del Covid, in rapida espansione anche in Italia. “Il virus sta crescendo in tutta Europa, e l’agenzia europea Ecdc ci dice che nel giro di qualche settimana sarà prevalente” le sue parole.

“Bisogna essere ancora più attenti e continuare con il contact tracing. Investiamo sul sequenziamento e continuiamo a rispettare le regole essenziali che ci hanno consentito di piegare la curva in tante stagioni” il monito lanciato dal ministro: “Se l’Italia deve temere la variante Delta? Per il momento, i numeri ci fanno ben sperare. Per me è molto bello che tutta l’Italia sia in bianco, abbiamo libertà in più anche nell’utilizzo delle mascherine“.

Variante Delta, Speranza: “Valutazioni passo dopo passo”

Dopo aver parlato della situazione variante Delta in Italia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha tenuto a sottolineare i numeri più che positivi ottenuti dal Green Pass già dai primissimi giorni. “A questa mattina, 13 milioni e settecentomila persone lo hanno scaricato. Penso che già questo sia un fatto molto positivo, segnala che c’è una grande attenzione e questo meccanismo costruito anche a livello europeo sta funzionando” ha spiegato.

“È chiaro che le altre valutazioni verranno fatte passo dopo passo, bisogna vedere che effetti avrà la variante Delta. nel caso, potremmo pensare di cambiare le modalità di accedere al Green Pass” ha poi concluso il ministro Speranza.