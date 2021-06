Chi raccoglierà il testimone di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva a Striscia la notizia? A quanto pare due ex concorrenti di Amici.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state le Veline più longeve della storia di Striscia la notizia. Era il 2017 quando divennero la bionda e la mora del programma di punta di Canale 5, ma come in tutto a un certo punto giunge la fine. Per Shaila e Mikaela dunque inizierà un nuovo capitolo della loro carriera e sicuramente, date le loro capacità artistiche, non faticheranno a far carriera nel mondo della televisione.

È arrivato allora l’anno zero in quel dì Striscia la notizia. Via le “vecchie” Veline per far spazio alle nuove, ma chi sarà a raccogliere il testimone di Shaila e Mikaela? A svelare i nomi ci ha pensato il settimanale Nuovo TV.

Striscia la notizia, le nuove veline arrivano da Amici: di chi si tratta

Dopo 886 puntate, dopo aver superato un’altra coppia storica del programma come Federica Nargi e Costanza Caracciolo, che svolsero questo ruolo per 885 appuntamenti, Shaila e Mikaela si apprestano a salutare il programma e il pubblico che in tutti questi anni le ha amate.

Un tempo, questo genere di cambiamenti avveniva di frequente e la scelta della coppia, composta da una ragazza bionda e una mora, appassionava il pubblico, e oggi, secondo quanto rivelato da Nuovo TV le nuove Veline dovranno essere Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti.

La Ravagnani ha preso parte alla 19esima edizione di Amici, dove è anche arrivata al Serale. La Pelagatti, invece, ha partecipato alla 16edizione del noto programma. Nella sua carriera da ballerina vanta la partecipazione allo show comico Colorado.