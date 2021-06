Serena Rossi, decisione Rai in arrivo: i fan sognano

Serena Rossi verso la riconferma tra il palinsesto Rai, sarebbe una grande vittoria per l’attrice ed i suoi fan

Soltanto qualche mese fa si è conclusa l’esperienza di Serena Rossi al nuovo format targato Rai Uno, Canzone Segreta. Il programma ha entusiasmato i telespettatori che hanno seguito con passione ed emozione l’attrice partenopea sul piccolo schermo. È proprio dell’emozione ed i sentimenti che gli autori hanno fatto il perno centrale della trasmissione ed ha funzionato.

Dopo aver vinto il premio Moige ed aver attirato un buon numero di telespettatori, con ogni probabilità il format sarà riconfermato anche per la prossima stagione televisiva.

Serena Rossi al timone di Canzone Segreta per un altro anno?

Le emozioni di #CanzoneSegreta non finiscono qui! ✨🎙

L’ultima puntata e tutti i contenuti extra sono disponibili su RaiPlay: https://t.co/kZDRkJKlKW pic.twitter.com/LTtKw5rnFM — Rai1 (@RaiUno) April 21, 2021

Con ogni probabilità, il format e la conduttrice saranno riconfermati per una seconda edizione del programma. Tuttavia, come spiega giustamente anche TvBlog, c’è bisogno di qualche accorgimento per migliorare la fluidità del programma. È opinione di molti che, il momento del VIP al buio ed in attesa di capire cosa succeda è molto lungo e rischia di essere stucchevole, nonché annoiare i telespettatori. Diversamente, si potrebbe allungare il tempo dedicato al backstage che risulta essere molto più curioso e per certi versi spontaneo.

Sarà molto importante anche la scelta dei VIP, nomi di peso saranno sicuramente più seguiti rispetto a personaggi pubblici che non godono di tanta fama.