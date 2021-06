Royal Family, inaugurazione statua per Lady Diana: assenza clamorosa! L’evento si terrà davanti alla residenza di Kensington il 1° luglio

La scomparsa di Lady Diana è senza dubbio stata l’evento più traumatico vissuto dalla Royal Family nel secolo scorso. La principessa del Galles trovò la morte in un incidente automobilistico a Parigi, il 31 agosto del 1997, in circostanze mai del tutto chiarite. Un vuoto enorme lasciato soprattutto nel cuore dei suoi cari, da Carlo a William e Harry. Proprio i due figli hanno deciso di organizzare un evento commemorativo molto importante, dedicando alla compianta madre una statua, nel giorno del suo sessantesimo compleanno. L’evento si terrà il 1° luglio davanti alla residenza reale di Kensington (dove vivono ora William e Kate) e vedrà la presenza di alcuni personaggi di spicco della famiglia. Si riuniranno i due fratelli per la prima volta dopo i funerali (e gli screzi) del principe Filippo. Ci sarà però un’assenza davvero pesante, ovvero quella dell’erede al trono.

Royal Family, inaugurazione statua per Lady Diana: il principe Carlo non ci sarà

Carlo salterà la cerimonia inaugurale, come rivelato da una fonte reale al Sunday Times. Un amico ha confidato che il principe del Galles vuole tenere per sè i ricordi della defunta moglie, al suo fianco per 15 anni prima della separazione.

“Lo trova terribilmente difficile. Questi momenti hanno il potenziale per far riemergere vecchie ferite e gli riportano alla mente ricordi davvero contrastanti. Dalla morte di Diana ha pensato che fosse meglio tenere quei ricordi per sé e lasciare che i suoi figli se ne occupassero“, ha raccontato la fonte.

La statua sarà eretta nei Sunken Gardens di Kensington Palace, un luogo vicino al cuore di Diana.

Ken Wharfe, che ha lavorato a lungo come agente della scorta di Diana, ha spiegato a Vanity Fair perché il luogo era così speciale per la principessa del Galles. “È un posto molto adatto per la statua. Un luogo che Diana amava e dove si divertiva a portare i suoi bambini”.

Molto probabilmente William e Kate Middleton visiteranno la statua prima dell’inaugurazione con i loro figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Il Telegraph ha riferito che il duca di Cambridge aveva il desiderio di vedere l’opera prima che fosse condivisa con il pubblico.