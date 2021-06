Royal Family, colpo di scena a Buckingham Palace: lite furiosa

Uno degli esperti reali ha rivelato che la situazione tra la Royal Family continua ad essere disastrosa: liti furiose in corso

L’esperto reale Robert Lacey, autore del libro Battle of Brothers, ha rivelato un retroscena scottante sulla Royal Family ed in particolare tra i due fratelli, William ed Harry. A quanto pare, le fotografie in cui sono stati immortalati i due sono soltanto di facciata: perché la realtà dei fatti è ben diversa.

Non è bastato neppure il dolore in comune a far smettere di litigare William ed Harry, infatti, sembrerebbe che i due fratelli abbiano litigato anche nel corso del funerale. Nonostante quel famoso chiarimento a portata di telecamera con volti piuttosto sereni e distesi, Lacey racconta che una volta rientrati al Castello di Windsor, “erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”.

Royal Family, spaccatura totale: i litigi tra William ed Harry

Ben presto i due fratelli avranno un altro faccia a faccia: per il primo luglio è prevista l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana cui saranno presenti entrambi. Non ci sarà, invece, il Principe Carlo, loro padre “addolorato ed arrabbiato” per la lotta continua tra i suoi due figli, è possibile che volerà in Scozia per una vacanza.

Vanity Fair US ha rivelato che i due fratelli sanno di avere gli occhi puntati addosso e non commetteranno passi falsi in pubblico, ma non è escluso un secondo scontro come quello avvenuto per i funerali di nonno Filippo.