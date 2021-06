GF Vip 6, indiscrezione pazzesca: sorelle nel cast

Il cast del GF Vip 6 prende man mano forma, tra indiscrezioni e ufficialità: adesso si parla di sorelle nella casa

Alfonso Signorini a capo del progetto di una nuova edizione del Grande Fratello VIP ha promesso fuoco e fiamme tali da far scatenare in concorrenti in casa ed i telespettatori fuori. Per il momento, nulla è certo, ma i rumors e le indiscrezioni finora in campo sono tutte allettanti.

LEGGI ANCHE > > > Canale 5, decisione vicina: la domenica pomeriggio tocca a lei

NON PERDERTI > > > Serena Rossi, decisione Rai in arrivo: i fan sognano

Ciò che è certo, per adesso, del GF VIP 6 è saltato la coppia di opinionisti che, in studio, accompagnerà Alfonso Signorini a partire dalla prossima stagione televisiva. Sonia Bruganelli – moglie di Paolo Bonolis – e Adriana Volpe, siederanno sulle poltrone dello studio Mediaset.

LEGGI ANCHE > > > Camila Raznovich, cattive notizie: cos’è accaduto in queste ore

GF Vip 6, in casetta entrano le tre sorelle iraniane?

Il direttore del settimanale Nuovo ha lanciato una nuova indiscrezione circa tre nuove partecipanti al reality show. Stando a quanto riportato, infatti, all’interno della casa del Grande Fratello VIP potrebbero entrare tre sorelle iraniane di cui è ancora ignota l’identità. Sembrerebbe che a volere fortemente queste tre donne misteriose sia proprio la produzione del programma che le ha individuate e scelte per far parte della casa più spiata d’Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni Love Island, nuova eliminazione: una coppia dice addio al gioco

Ma chi potrebbero essere queste tre sorelle iraniane? L’identità è del tutto sconosciuta ed, anzi, il direttore di Nuovo rivolge un appello a tutti i lettori: “Qualcuno ha altri dettagli? Vediamo se qualcuno ha qualche informazione in più…”.