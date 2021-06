Fortnite anticipa due nuovi skin: sono personaggi mai visti prima!

Altre due skin potrebbero presto arrivare su Fortnite. Si tratta di due personaggi mai visti prima d’ora

Continuano ad arrivare indiscrezioni e rumors relativi a possibili nuove aggiunte in arrivo su Fortnite nel corso delle prossime settimane. Il battle royale di Epic Games ha accolto la stagione 7 del Capitolo 2 da tre settimane circa, ma le tantissime novità introdotte sembrano essere solo l’inizio.

Tra partnership di livello, nuove skin ed eventi esclusivi ce ne saranno delle belle per i milioni di utenti sparsi per il mondo. Nelle ultime ore, pare sia arrivata una voce piuttosto attendibile relativa allo sbarco di due personaggi mai visti prima all’interno del battle royale. Stiamo parlando di altri due supereroi appartenenti all’universo DC Comics, mai visti prima d’ora nel videogame!

BATMAN ISSUE 6 SPOILERS | #BatSpoilers

In Issue 6, “The Batman Who Laughs” and “Lex Luther” make an appearance! So maybe we could get them in the game soon!

Also, Lex Luther knows about the Zero Point Chamber and the Imagined Order! (via @marxixfn & @marcowrites) pic.twitter.com/kGKMvlgxxu

— Shiina (@ShiinaBR) June 28, 2021