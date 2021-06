Flavio Insinna, attesa finita: l’annuncio fa impazzire tutti – VIDEO

Flavio Insinna, attesa finita: l’annuncio fa impazzire tutti. Il noto conduttore ha condiviso la notizia attraverso il proprio profilo Instagram

Una colonna sonora che ha accompagnato almeno due generazioni italiane durante l’ora di pranzo. Un programma di grande familiarità che ricorreva puntualmente mentre le famiglie erano a tavola per il principale pasto della giornata. Era il 1992 e Corrado portava per la prima volta sul piccolo schermo “Il pranzo è servito”, precisamente su Canale 5. Il gioco molto divertente vide protagonisti anche Claudio Lippi, al timone per due stagioni tra il 1990 e il 1992 e Davide Mengacci, nel 1993. Il format riuscitissimo “migrerà” ora su Rai 1 e rivedrà la luce sotto le sapienti mani di Flavio Insinna. Il noto presentatore romano ha ricordato attraverso il proprio profilo Instagram il nuovo appuntamento. Sarà in onda da oggi, lunedì 28 giugno, in fascia quotidiana alle ore 14, con la stessa sigla originale e qualche novità molto interessante.

Flavio Insinna, attesa finita: inizia oggi “Il pranzo è servito”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Dopo il successo alla guida dell’Eredità, Insinna se la vedrà ora con la tovaglia a quadretti e la pila di piatti, storico logo de “Il pranzo è servito“. Come ricordato da lui stesso su Instagram, l’appuntamento è fissato per le ore 14 su Rai 1. Al suo fianco ci sarà la bellezza di Ginevra Pisani, conosciuta dal pubblico per il ruolo di “corteggiatrice” a Uomini e Donne e già impegnata a L’Eredità. Una coppia fresca e frizzante per riportare in auge un programma che ha sempre ispirato una grande allegria e leggerezza nel pubblico. Come dice il presentatore sui social non resta che sintonizzarsi sulla rete ammiraglia della Rai e partecipare anche da casa. Buon appetito a tutti!