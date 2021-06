Commissario Montalbano, in arrivo nuove puntate: i fan esultano – VIDEO

Il Commissario Montalbano non sarebbe finito con “Il Metodo Catalanotti“: sarebbero infatti in arrivo altre due nuove puntate della serie. Ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione e quale componente del cast ha dato la notizia.

Il Commissario Montalbano si candida ad essere una delle produzioni italiane più viste di sempre, e non solo in Italia. Dal 1999 ad oggi, cioè in ben 22 anni, sono stati girati 37 episodi e 15 stagioni. Anche il protagonista, Luca Zingaretti, si è detto emozionato. Soprattutto, ha riconosciuto che Montalbano è diventato “un punto di ritrovo” per molti.

Ma non solo: il punto di forza del Commissario Montalbano sono l’umanità dei personaggi, in cui ciascuno si può riconoscere. Sarebbe dunque stato un vero e proprio peccato se il format di successo si fosse interrotto. Angelo Russo, che nella serie veste i panni del mitico Catarella, ha annunciato che Montalbano tornerà sul piccolo schermo con nuovi episodi.

Commissario Montalbano, le nuove puntate: i dettagli

Secondo quanto Catarella ha raccontato a Il Fatto Quotidiano, “Il Metodo Catalanotti” non ha messo la parola fine al Commissario Montalbano. La società di produzione Palomar sarebbe già all’opera per programmare la registrazione di altre due puntate che mettano la parola fine in gran stile sul personaggio più amato dagli italiani.

Sicuramente, una puntata sarà dedicata a “Riccardino“, scritto da Camilleri nel 2015, poi rimaneggiato e pubblicato postumo. L’altra, dovrebbe essere dedicata a “Il cuoco dell’Alcyon“. Non è ancora certa la data delle registrazioni, ma si presume che saranno l’anno prossimo: i personaggi storici avrebbero già firmato l’accordo con entusiamo.