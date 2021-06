Indiscrezione super quella che vede come protagonisti Can Yaman e Diletta Leotta. Cosa sta per accadere?

Can Yaman e Diletta Leotta sono ormai la coppia del momento. L’idolo delle donne, inizialmente aveva riscontrato l’ira delle sue supporters dopo che aveva annunciato il fidanzamento con la giornalista di DAZN però al cuor non si comanda. L’attore turco è follemente innamorato di Diletta e lei ricambia allo stesso modo il sentimento. Ma cosa manca a questo amore per essere reputato una vera e propria favola? La fede nuziale.

Secondo quanto rivelato da Riccardo Signoretti, potremmo vederne delle belle. Diletta e Can sono volati in vacanza a Istanbul, in Turchia, dopo aver trascorso qualche giorno in Sicilia, dove l’attore turco ha deciso di passare alle presentazioni ufficiali.

Can Yaman e Diletta Leotta, indiscrezione super: accadrà per davvero?

Amore, presentazioni ufficiali… Ma tutto ciò cosa significa? Prima di procedere con l’indiscrezione è bene far sapere ai lettori che la signora Gulden pare che inizialmente non fosse d’accordo con questa storia. A smentire queste ipotesi però ci ha pensato lei stessa, condividendo una foto che la ritrae insieme a Can e Diletta: “Mia figlia e mio figlio”.

Secondo Signoretti le vacanze siciliane e turche sono “una luna di miele anticipata” per la coppia tanto discussa nel mondo del gossip. La conduttrice della piattaforma streaming Dazn pare aver ricevuto l’approvazione da parte della sua suocera. Ed ecco che, a questo punto, sarebbe arrivato per lei e Yaman il via libera al matrimonio. Al momento, ci sarebbe anche una data.