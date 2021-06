Campania, vaccini: Open Day dell’ASL Napoli 2 Nord con Pfizer e Moderna

Open Day tutti i giorni previsto in Campania nei 18 centri vaccinali dell’Asl Napoli 2 Nord. Diminuiscono i giorni d’attesa per il richiamo con Pfizer e Moderna

In Campania l’Asl Napoli 2 Nord ha dato il via alle vaccinazioni anti-Covid senza prenotazioni nei 18 centri vaccinali di sua competenza. E’ possibile recarsi presso uno dei diciotto centri di somministrazione dai 12 anni in su: i minori devono essere accompagnati dai genitori o dai tutori. A differenza degli altri open day, la registrazione avverrà direttamente presso il centro vaccinale.

Saranno messi a disposizione di coloro che intendono sottoporsi all’inoculazione del farmaco anti-Covid, i vaccini ad mRna Pfizer e Moderna. Quanto al richiamo, sono diminuiti i giorni di attesa grazie alla fornitura degli stessi: Pfizer al 21esimo giorno e Moderna al 28esimo giorno. Questo consentirà di chiudere in tempi brevi il ciclo vaccinale e dunque di non interferire con il periodo feriale.