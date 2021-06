Camila Raznovich, cattive notizie: cos’è accaduto in queste ore

Cattive notizie al risveglio per Camila Raznovich che continua a non convincere il pubblico ed ottiene risultati sotto la media

Camila Raznovich è in onda ogni domenica dalle 21:20 con Kilimangiaro Estate. Nonostante il format del programma, da sempre amato dagli italiani, quest’edizione con la sua conduzione non sta convincendo affatto gli spettatori. Ieri sera, su Rai 3 sono stati soltanto in 645.000 gli spettatori – con il 3.3% di share – che hanno scelto di seguirla.

È pur sempre vero che gli Europei 2020 stanno rubando la scena ad ogni altra cosa. Ieri sera, la partita tra Belgio e Portogallo in cui si sono qualificati i RedDevils che affronteranno l’Italia venerdì 2 giugno, ha raccolto davanti allo schermo ben 7.917.000 spettatori pari al 38.9% di share. Per finire con i programmi Rai, Delitti in Paradiso ha catturato l’attenzione di 1.251.000 spettatori con il 6.3% di share su Rai 2.

Tutti gli ascolti TV di domenica 27 giugno

Con gli Europei 2020 di mezzo, Mediaset non ha alcuna possibilità di vincere la gara d’ascolti. Ad ogni modo, ieri su Canale 5, le repliche di The Winner Is, il programma televisivo condotto da Gerry Scotti nel 2017, sono state seguite da 1.627.000 spettatori pari al 10% di share.

Quello di Canale 5 è il dato più interessante per le reti Mediaset. Italia 1 ha raccolto meno della metà degli spettatori di Rai 2: 513.000 con il 3% di share coloro che hanno scelto di guardare Colorado. Per quanto riguarda Rete 4, infine, Anche gli Angeli mangiano i Fagioli è stato visto da 473.000 spettatori con il 2.8% di share.