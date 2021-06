Calciomercato Milan, un’altra stella all’Inter: la dirigenza trema

Calciomercato Milan, l’Inter sarebbe pronta a fare un altro sgarbo ai cugini e “rubare” loro una stella a parametro zero

Il Milan è la squadra che fin qui ha speso di più in Italia. Mike Maignan dal Lille e Fikayo Tomori dal Chelsea sono già stati ufficializzati, e a breve si attendono i comunicati anche per i ritorni di Dalot e Brahim Diaz. Discorso molto avanzato per Sandro Tonali, il cui riscatto dal Brescia dovrebbe essere ormai una questione risolta.

Un calciomercato di fuoco dunque per la società rossonera, che ha però visto partire a parametro zero due stelle come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il discorso rinnovi di contratto continua a tenere banco dalle parti di via Aldo Rossi, con la dirigenza e i tifosi impauriti di perdere un altra pedina fondamentale a parametro zero: Franck Kessié.

Calciomercato Milan, Kessié all’Inter a parametro zero? Le ultime

La notizia è stata lanciata questa mattina da Tuttosport. A una settimana di distanza dal passaggio di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter, la dirigenza nerazzurra starebbe monitorando un altro caso simile in casa dei cugini: quello di Franck Kessié. L’ivoriano andrà in scadenza nel 2022, e ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo. L’entourage dell’ex Atalanta chiede 6 milioni di euro a stagione, mentre – almeno per il momento – sembra che Maldini e Massara non vogliano spingersi oltre i 4 + bonus.

In tutto questo, Marotta sogna l’ennesimo rinforzo a parametro zero. Un vero e proprio sgarbo al Milan, considerando l’importanza che il centrocampista ha avuto quest’anno nello scacchiere tattico di Stefano Pioli.