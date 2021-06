Calciomercato Juventus, super scambio con il PSG: tutti i dettagli

La Juventus lavora sul calciomercato ed è pronto ad intavolare uno scambio con il Paris Saint Germain: andiamo a vedere tutti i dettagli dell’affare.

La Juventus lavora ad un super scambio durante questa sessione di calciomercato. Infatti sembrerebbe caldissimo l’asse Torino-Parigi, con le due parti pronte a discutere non solo sulla cessione di Cristiano Ronaldo. Infatti i bianconeri sarebbero intenzionati a cedere Arthur Melo dopo appena una stagione. Il centrocampista brasiliano non sembrerebbe far parte dei piani di Massimiliano Allegri.

La prima stagione in bianconero di Arthur non ha di certo rispettato le aspettative. Infatti il brasiliano è arrivato appena un anno fa dal Barcellona per ben 59 milioni di euro, nello scambio oneroso con Miralem Pjanic. Visto le cifre pazzesche dell’operazione, adesso la dirigenza juventina rischia l’ennesima minus-valenza. Andiamo quindi a vedere il possibile scambio discusso con il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus, Arthur potrebbe essere scambiato: l’operazione con il PSG

Il Paris Saint Germain sembrerebbe pronto ad acquistare Arthur e per far abbassare il prezzo del cartellino è pronta ad inserire nella trattativa anche il giovane terzino sinistro Mitchel Bakker. Un’opzione che potrebbe interessare senza ombra di dubbio i bianconeri. Infatti Massimiliano Allegri avrebbe chiesto un terzino alla dirigenza, per venire in contro alle emergenze verificate la passata stagione.

Ma per Arthur non c’è solamente il Paris Saint-Germain. Infatti la dirigenza juventina ha offerto il centrocampista anche alla Lazio, nell’obiettivo di portare Sergej Milinkovic-Savic a Torino. Il centrocampista piace tanto a Maurizio Sarri, che sarebbe pronto a salutare il serbo solamente per un degno sostituto. Tra le due parti, per ora, ci sarebbe stato solamente un sondaggio, ma i bianconeri valutano diverse piste. Quel che appare certo, però, sembrerebbe l’addio di Arthur già pronto ad una nuova esperienza.