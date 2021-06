Calciomercato Inter, in arrivo un colpo dalla Premier: sostituirà Hakimi! I nerazzurri potrebbero chiudere nelle prossime ore un affare molto importante

La cessione di Hakimi al Psg è ormai cosa fatta e verrà messa nero su bianco a breve. Una boccata di ossigeno da 70 milioni di euro che consentirà ai nerazzurri di sistemare il bilancio prima delle scadenze del 30 giugno. Dal 1° luglio inizierà poi un altro mercato che vedrà inevitabilmente anche dei colpi in entrata, per regalare a Simone Inzaghi una squadra competitiva. Ausilio e Marotta si stanno guardando intorno alla ricerca di rinforzi nei ruoli attualmente scoperti. La prima necessità riguarda proprio la fascia destra, dove rimane il solo Darmian in rosa. Lì verrà senza dubbio preso un giocatore di livello che potrebbe arrivare dalla Premier League inglese. Le valutazioni fuori portata di Lazzari (Lotito chiede 30 milioni) e Dumfries, in grande spolvero con l’Olanda all’Europeo, spingono a fare valutazioni diverse.

Calciomercato Inter, in arrivo un colpo dalla Premier: Hector Bellerin dall’Arsenal

Il nome su cui si stanno concentrando tutti gli sforzi è quello di Hector Bellerin. Il laterale destro spagnolo, escluso da Luis Enrique per Euro2020, è reduce da una discreta stagione con l’Arsenal (35 presenze, 1 gol e 4 assist). I Gunners sono alle prese con una rifondazione che potrebbe portare a numerosi cambiamenti in rosa. Xhaka andrà alla Roma, Lacazette è prossimo alla cessione e anche il 26enne di Badalona non rimarrà a Londra. La valutazione originale si aggira attorno ai 20 milioni ma i londinesi non hanno escluso ad una partenza in prestito. Proprio su questo stanno puntano i dirigenti interisti, potendo contare giù sul gradimento del ragazzo. Nel 3-5-2 di Inzaghi sarebbe una pedina perfetta a destra, potendo poi concentrare gli sforzi economici sull’altra fascia. Non è un mistero come sempre in Premier piacciano infatti sia Marcos Alonso che Emerson Palmieri. Una coppia di esterni nuova di zecca per cercare di difendere il tricolore appena conquistato.