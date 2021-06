Anticipazioni Una Vita, clamoroso arresto: fan sbalorditi – VIDEO

Le anticipazioni della soap opera spagnola, Una Vita – Acacias 38 parlano di un arresto sbalorditivo per gli appassionati della serie

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 della prossima settimana, promettono grandi sviluppi all’interno della soap opera. Maite verrà arrestata, nonostante il tentativo di fuga, proprio sotto gli occhi di Camino con cui ha una relazione “proibita”. Quest’ultima, infatti, penserà che è stata la madre a denunciare la fidanzata e chiede aiuto a Liberto. I due si recheranno in carcere per vedere Maite, ma le guardie glielo negheranno, sarà soltanto a questo punto che Liberto sceglie di mettere un avvocato difensore alla donna dietro le sbarre.

Intanto che Maite trascorre i suoi giorni da detenuta, Camino fa di tutto per scoprire chi c’è dietro la denuncia a suo carico, insieme a Liberto. Alla fine, i due scopriranno che ad aver esposto denuncia è stata la lavandaia, Concha.

Anticipazioni Una Vita dal 28 al 3 luglio

A seguito dell’arresto di Maite, viene interrogata anche Camino, ma sua madre farà di tutto per proteggerla ed eludere le domande del commissario Mendez. Nel frattempo è nato Moncho, figlio di Lolita e Antonito che, però, non smette mai di piangere: l’unica cosa che riesce a farlo star sereno è il grido del pastore Jacinto “Yuppi ye”. Ben presto, tuttavia, il bambino finirà in ospedale per la febbre troppo alta.

Durante la settimana assisteremo all’addio di Santiago che lascia la città di Acacias dopo aver origliato la conversazione tra Felipe ed il commissario Mendez.