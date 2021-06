Anticipazioni Love Island, nuova eliminazione: una coppia dice addio al gioco

Spuntano le prime anticipazioni sulla nuova puntata di Love Island. Infatti una coppia è pronta a dire addio al gioco: cosa sta succedendo.

Love Island è il programma rivelazione di questa estate, una vera e propria novità lanciata da Discovery+. Infatti la nuova puntata andrà in onda esclusivamente stasera sul portale streaming, mentre sarà trasmessa in chiaro solamente domani su Real Time. Una nuova coppia verrà eliminata, con i fan pronti a scommettere su chi abbandonerà l’isola dell’amore. Le coppie del programma sono composte da: Cristina- Antonino, Rebeca – Wolf, Yulia – Manuel e Monica – Denis.

All’interno del programma rimarrà Giulietta che dovrà scegliere tra Cesare e la new entry Marco. Nelle ultime puntate abbiamo potuto vedere come i rapporti tra Giulietta e Cesare siano all’osso e quindi la scelta della donna sembrava scontata. Invece a sorpresa Giulietta ha deciso di continuare a relazionarsi a Cesare. Un ulteriore colpo di scena, però, accade proprio a causa dell’uomo che ha deciso di rifiutare la scelta di Giulietta. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo all’interno del dating show.

Love Island, cosa succede nella prossima puntata: le anticipazioni

Il rifiuto di Cesare a Giulietta non sarà di certo l’unico colpo di scena del programma. Infatti l’uomo non ha mai visto un vero interessamento da parte di Giulietta e per questo ha preferito lasciare il programma, preservando i suoi sentimenti ed evitando di essere deluso per l’ennesima volta dalla donna. La scelta di Cesare inoltre ha costretto al ritiro anche la donna, che non può rimanere da sola nel programma, e Marco.

A lasciare l’Isola nella prossima puntata saranno Marco, Cesare e Giulietta. La puntata quindi si concluderà con quattro coppie che rimangono e che saranno costrette da Giulia De Lellis a votarsi tra di loro. Inoltre stando ad alcune indiscrezioni, le due coppie a maggior rischio eliminazione sono: Cristina – Antonino e Yulia – Manuel.