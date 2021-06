WhatsApp si trasforma in un notepad: il trucco rivoluzionario

Spunta un nuovo trucco su WhatsApp, che permette di trasformare l’applicazione in un vero e proprio notepad: andiamo a vedere come fare.

WhatsApp ancora oggi è l’applicazione di messaggistica più usata al mondo ed un nuovo trucco rischia di migliorarla. Infatti spesso spendiamo un grandissimo numero di ore giornaliere all’interno dell’applicazione, per questo l’applicazione potrebbe trasformarsi in una vera e propria agenda. Quindi per prendere appunti o avere un vero e proprio diario personale all’interno dell’app, bisogna applicare un trucco preciso.

Per prima cosa ci servirà un amico o un familiare pronto ad aiutarci. Infatti successivamente dovremo creare un gruppo con all’interno questo contatto. Una volta creato il gruppo bisognerà eliminare il contatto che è entrato a far parte della chat di gruppo. Svolto questo passaggio avrete finalmente una chat tutta a vostra disposizione per prendere appunti o per trasformarla in un vero e proprio diario personale.

WhatsApp, non solo il trucco del notepad: arriva una nuova funzione

Durante lo scorso maggio WhatsApp ha introdotto una grande novità per quanto riguarda gli audio. Infatti all’interno dell’applicazione di messaggistica, da quasi un mese, è possibile ascoltare tutti i vocali al doppio della velocità. Il tutto è arrivato con l’ultima versione dell’applicazione per Android, la 2.21.13.17. Quindi adesso gli sviluppatori cercheranno di rendere l’app più coerente e organica, con una modifica all’UI.

Con l’arrivo dell’estate i developer dell’applicazione sostituiranno la linea piatta degli audio, con una rappresentazione grafica che mostra tutte le variazioni dell’audio. La soluzione estetica scelta dall’applicazione è già nota a tutti gli utenti di Telegram, su cui questa grafica è presente già da tempo. La soluzione è utile specialmente negli audio lunghi con l’utente che potrà individuare e saltare le pause presenti nell’audio. Al momento la funzione è stata introdotta solamente sulla Beta per Android, ma a breve potrebbe arrivare sull’applicazione principale.