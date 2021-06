Uomini e Donne e la nuova edizione a settembre: anticipazioni sul cast

Uomini e Donne si è fermato da circa un mese per la pausa estiva ma gli appassionati del talk show sono curiosi di sapere chi saranno i protagonisti della prossima stagione

Il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, si è concluso da circa un mese. Ma gli appassionati del programma più longevo di sempre sono curiosi di sapere chi dal prossimo settembre tornerà negli studi di Mediaset ad allietare il pomeriggio dei telespettatori su Canale Cinque.

Dopo il successo riscosso sia dal trono over che da quello classico, Uomini e Donne dovrebbe tornare sul piccolo schermo seguendo la stessa organizzazione. Al timone come sempre ci sarà l’amatissima Maria De Filippi affiancata dai due opinionisti: Gianni Sperti e Tina Cipollari

Proprio su quest’ultima i rumors parlavano di un abbandono definitivo smentito poi dalla diretta interessata. Un timore che era nato tra i fans dopo che l’acerrima nemica di Gemma Galgani si è trasferita al nord. Ma chi saranno i nuovi protagonisti del talk show? Intanto gli ultimi che hanno appassionato il pubblico di Canale 5, anche se il programma è finito, continuano a tenere compagnia e ad aggiornare i fans attraverso gli account social.

Uomini e Donne: i protagonisti che da settembre faranno rivivere il talk show di Mediaset

Oltre al presunto abbandono di Tina Cipollari, nell’ultimo periodo si è parlato di un addio anche da parte della sua acerrima nemica Gemma Galgani. La dama torinese però non lascerà il dating show. Assieme a lei continueremo a vedere nel parterre del trono over altri due protagonisti del programma: Armando Incarnato e Ida Platano.

Stessa cosa non si può dire di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Questo ultimo in particolare dopo la rottura con la sua ex dama ha fatto perdere ogni traccia seppure, proprio ultimamente, sia stato sorpreso in una foto in dolce compagnia. Ancora non è chiaro però se si trattasse di una nuova fiamma, un’amica, una parente o semplicemente una fan. Intanto sull’ex coppia resta un grande punto interrogativo.