Tommaso Zorzi in compagnia di una leggenda della musica: apoteosi sul web – FOTO

Tommaso Zorzi realizza uno dei suoi sogni con una leggenda della musica italiana ed il web impazzisce dalla gioia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

“Nella mia vita mi sono trovato nello stesso ristorante di Beyoncé. Non ho mai chiesto una foto. Ma questo è un altro campionato”. Questa la didascalia che accompagna Tommaso Zorzi con un sorriso a 32 denti in compagnia di Orietta Berti per la quale, da sempre, nutre grande stima.

LEGGI ANCHE > > > Sara Croce, lutto in famiglia per la bonas di Avanti Un Altro – FOTO

NON PERDERTI > > > Mara Venier, si commuove davanti a tutti: il motivo

L’influencer e la leggenda della musica italiana si sono incontrati nel backstage dell’evento Battiti Live all’Arena di Verona dove Orietta Berti si è esibita insieme a Fedez ed Achille Lauro con il loro singolo Mille.

LEGGI ANCHE > > > Brave and Beautiful, nuova serie su Mediaset: trama e dove vederla

Tommaso Zorzi ai Battiti Live: spiacevole accaduto

giuro raga che nel 2021 mi vengono proprio i brividi a leggere queste cose di ignoranti che si dovrebbero come minimo vergognare #tzvip #tommasozorzi pic.twitter.com/gKQfg2CPzg — TOMMASO ZORZI SUPREMACY🛐👑 (@maparliamodime) June 27, 2021

Tommaso Zorzi si trova ai Battiti Live anche per stare accanto al nuovo fidanzato, Tommaso Stanzani, ballerino di Amici 20 che si esibisce in alcune coreografie che accompagnano le canzoni sul palco. In un video pubblicato pochi minuti fa sulle sue stories di Instagram, si vede l’influencer milanese filmare il fidanzato e sotto una voce maschile che dice: “Ma sono tutti finocchi qui?”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Michele Merlo, parla il padre: “Soffriva di ansia, vi svelo il motivo”

Una frase che ha fatto innervosire i fan della coppia, ma ancora una volta l’influencer milanese reagisce con eleganza: “Il problema è suo, e poi gliene restano mille”.