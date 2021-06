Sara Croce, lutto in famiglia per la bonas di Avanti Un Altro – FOTO

Lutto in famiglia per Sara Croce, la bonas di Avanti Un Altro che dà un ultimo saluto su Instagram con una foto commovente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Prima una storia su Instagram, con una foto delle due e che recitava: “Proteggimi da lassù come hai sempre fatto qui con noi. Ti portiamo tutti nel cuore, buon viaggio” e poi il post sul suo profilo ufficiale per un ultimo saluto alla nonna cui era molto legata.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, ex tronista di Uomini e Donne nel cast: il nome è una bomba



NON PERDERTI > > > Isola dei Famosi, ex naufraga lancia il suo allarme: “Mi viene la tachicardia”

Sara Croce ha perso la nonna con la quale, fin da bambina, ha avuto un rapporto speciale, così come lo dimostra la dedica e le foto pubblicate dalla bonas di Avanti Un Altro.

LEGGI ANCHE > > > Terence Hill, decisione che gli cambia la vita: “Voglio fare un lungo viaggio”

Sara Croce, il messaggio commovente alla nonna defunta

“È tutto così assurdo… Se ne è andata una parte di me. La mia famiglia è a pezzi, eri e sei il nostro pilastro. Proteggici da lassù, ti ameremo per sempre nonnì. La tua amata Sara”. Questa è la descrizione strappalacrime che accompagna la foto di una piccolissima bonas insieme alla nonna. Dalle sue parole è evidente il forte rapporto che le legava e che le legherà, nonostante non ci sia più fisicamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Levante, il siparietto esilarante: un moscerino le entra in bocca – VIDEO

In poche ore il post ha raggiunto un grande numero di mi piace, ma soprattutto commenti di solidarietà e vicinanza a Sara Croce che, dall’esperienza a Ciao Darwin, è entrata a far parte del mondo di Mediaset.