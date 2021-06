La Rai nelle scorse ore ha appreso la positività al Covid di una nota conduttrice. Adesso cambia tutto.

Daniela Ferolla, conduttrice e Miss Italia nel 2001, ha dovuto rinunciare alle ultime due puntate di Linea Verde Life, il programma in onda ogni sabato a partire dalle ore 12:00 su Rai1. Sono tanti i telespettatori che si chiedono cosa succederà adesso e dunque, nessun tipo di allarmismo. La Ferolla adesso sta bene ed ha saltato solo la puntata in onda il 26 giugno perché quando è stata registrata, purtroppo, lei aveva contratto il Covid.

“Sono stata super attenta, pensavo di averla scampata invece al traguardo delle ultime due puntate mi sono beccata il Covid – ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano Daniela Ferolla -. Ne parlo solo adesso, a distanza di un mese, perché ho superato tutto: non mi sembrava una cosa di interesse per il pubblico e non mi andava di speculare sulla malattia”.

Rai, nota conduttrice positiva al Covid: cambia tutto

Daniela Ferolla ha spiegato di avere dei sospetti su dove e quando ha contratto il virus. Secondo la conduttrice è potuto succedere nel corso di una puntata registrata a Bolzano. A parte lei, però, nessun membro della troupe è risultato positivo: “Il pubblico non mi vedrà in puntata, sabato 26 giugno, se non in un video messaggio che ho registrato in quarantena”.

Daniela Ferolla ha dichiarato di avere avuto diversi sintomi ma tutti gestibili. “Io non mi sono fatta mancare nulla, dal respiro corto ai dolori gastrointestinali. E infatti sono dimagrita molto. Per fortuna è tutto passato”.