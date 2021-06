Meteo, domenica tra sole e blitz temporaleschi: le previsioni nel dettaglio

Durante questa giornata di domenica avremo per la prima volta un meteo con l’anticiclone in diminuzione. Andiamo a vedere cosa succede sulla penisola.

L’anticiclone africano ha senza ombra di dubbio segnato questa settimana dal punto di vista meteo, ma durante questa domenica avremo una prima attenuazione. A placare l’azione del flusso di aria calda, ci sta pensando una seccatura in arrivo da Gran Bretagna e Francia. La vasta area depressionaria, infatti, influirà sull’atmosfera italiano. Durante quest ultimo giorno della settimana, quindi, non solo avremo sole e tanto caldo, ma anche diversi blitz temporaleschi.

Le zone particolarmente a rischio, durante i mesi estivi, saranno i rilievi con temporali anche di grossa intensità. Inoltre le nubi e diverse nuvole potrebbero coprire alcune regioni del Nord Italia. Sotto stretta osservazione, quindi, non solo avremo le Alpi, ma anche regioni come Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sul paese e come varierà il meteo nelle prossime ore.

Meteo, domenica tra sole e qualche disturbo: cosa sta succedendo

Durante questa domenica avremo una giornata stabile su gran parte di qualche paese, salvo qualche eccezione sui rilievi alpini. Infatti l’Italia inizierà a ricevere l’influenza della seccatura francese. Infatti inizieremo ad avere alcuni rovesci o locali temporali dal pomeriggio su diverse zone alpine. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una mattinata stabile e asciutta su gran parte del settore. Al pomeriggio avremo qualche temporale che potrebbe arrivare sulle zone alpine del paese, arrivando fino all’Alto Adige. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con temperature massime che andranno dai 29 ai 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo bel tempo al mattino. Durante le ore pomeridiane, però, avremo locali addensamenti che interesseranno la catena montuosa dell’Appennino. Le temperature non subiranno variazioni, con temperature massime che oscilleranno dai 31 ai 34 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cielo sereno su tutte le regioni peninsulari. Qualche nuvola di passaggio preoccupante transiterà in Sicilia, andando ad occupare i cieli catanesi e palermitani. Altrove invece si conserva una situazione di bel tempo, con temperature in lieve flessione e massime che andranno dai 32 ai 36 gradi.