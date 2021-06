F1 GP di Stiria: Max Verstappen, un’altra lezione a Hamilton

F1 GP di Stiria: Max Verstappen domina dal primo all’ultimo giro la gara di casa per la Red Bull e allunga nella classifica del Mondiale

Una vittoria costruita in partenza, che forse è stato l’unico momento di tensione vera della giornata. Ma poi Max Verstappen ha dimostrato che in Austria non è di casa solo perché quella è anche la pista della Red Bull. Una vittoria mai in discussione, quella dell’olandesino, che ha scavato un solco deciso su Hamilton, anche maggiore del distacco sul traguardo.

In partenza tanti contatti e a rimetterci di più sono stati Gasly e Leclerc, costretto a tornare subito ai box per cambiare l’ala. Poteva essere l’inizio di una domenica da dimenticare, come a Le Castellet, ma nel finale le Rosse in qualche modo l’hanno rimediata anche grazie alla strategia di Sainz che ha cambiato tardissimo.

F1 GP di Stiria: sesta e settima le due Ferrari, Vertstappen si invola nel Mondiale Piloti

Alla fine del Gran Premio di Stiria restano in sorrisi di casa Red Bull, anche se Perez per poco non è riuscito a portare via il terzo posto a Valtteri Bottas. Ma anche la sensazione di un cambio della guardia vero, nonostante siamo soltanto all’ottava gara del Mondiale 2021. Tra una settimana tutti ancora qui, per il GP di Austria e poi 14 giorni dopo a Silverstone per il GP di Gran Bretagna, il primo con la gara Sprint al sabato.

Per gli altri, come spesso successo in stagione, solo briciole. Alle spalle dell’altra red Bull di Perez c’è la McLaren di Lando Norris che vince la gara degli umani. Poi le due Ferrari di Sainz e Leclerc, che ha rimontato dalla sedicesima posizione, e ancora Stroll, Alponso e Tsunoda con l’Alpha Tauri. Ora Verstappen ha 17 punti di vantaggio su Hamilton, ma il gap al momento sembra anche maggiore.