Euro 2020, giornalista Rai aggredita ed insultata dai tifosi – VIDEO

La giornalista Rai Valentina Bisti ha lamentato di aver dovuto cancellare un collegamento Tv con il TG1 a causa di quanto successo nuovamente con i tifosi Azzurri nella partita Italia-Austria. Ecco il suo racconto.

La giornalista Rai Valentina Bisti si sta occupando dei collegamenti in diretta per i campionati di calcio Euro 2020, in cui racconta come i tifosi stanno vivendo e tifando gli Azzurri durante le partite. Già durante Italia-Galles del 20 giugno, finita 1-0, era stata travolta dalla gioia dei tifosi, facendo diventare il suo servizio per il TG1 virale.

Durante e dopo la partita degli ottavi di finale fra Italia ed Austria, però, la situazione è degenerata. Se già nel collegamento di Italia-Galles per Valentina Bisti era stato difficile completare il suo lavoro, per Italia-Austria ha dovuto addirittura cancellare il primo dei due collegamenti con il TG1.

Italia-Austria, i tifosi: la versione della giornalista Rai

Valentina Bisti si è molto risentita di quanto è successo, ed ha voluto condividere i suoi pensieri sui social media. Non appena presa la sua postazione, un folto gruppo di persone le si sarebbero avvicinate. Con il passare dei minuti, sarebbero aumentati il numero di ragazzini, incitati soprattutto dai genitori a comparire in televisione.

Vedendo la situazione degenerare e la gente spingersi, la giornalista ha fatto saltare il primo collegamento, cercando di portare la calma fra la folla. Avendo ricevuto solo insulti da parte di alcune persone risentite di non aver potuto comparire in Tv, Valentina Bisti ha cercato un angolo più riparato da cui poter effetturare la diretta con i tifosi dell’Italia.