Covid-19, bollettino 27 giugno: 782 contagiati e 14 decessi

La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni

Come di consueto la Protezione Civile ha comunicato poco fa il bollettino Covid con gli ultimi dati relativi a contagi, guarigioni e decessi registrati nella giornata odierna, domenica 27 giugno. Anche se di poco è in calo la curva epidemica. Difatti nelle ultime 24 ore hanno contratto il virus 782 persone a fronte di 138.391 tamponi processati ( ieri i positivi erano 838 ).

Cala il numero dei decessi con 14 vittime rispetto alle 40 registrate ieri. Nella giornata odierna cala il numero dei guariti con 1.336 italiani che hanno definitivamente sconfitto il Covid-19 ( ieri ne era 3.301 ).

Cala anche il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva con -4 e quelli ordinari con -28. Il tasso di positività si attesta allo 0,6% (+0,2%). Dall’inizio della campagna di immunizzazione ad oggi sono 49.474.512 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Bollettino Covid del 27 giugno: i contagi nelle singole regioni

Anche se di poco, a livello nazionale, la curva epidemica registra un calo. Ciò detto, andiamo a vedere nel dettaglio i numeri aggiornati regione per regione: gli ultimi contagi relativi alla giornata del 27 giugno.

Gli ultimi dati relativi alla regione Lazio hanno portato alla luce +93 nuovi contagiati, nel Veneto +47, in Emilia Romagna +61, in Calabria +36, in Toscana +35, in Piemonte +31, in Abruzzo +29, in Friuli Venezia Giulia +8, nelle Marche +13 e in Sardegna +15.