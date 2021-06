Calciomercato Inter, spunta il Barcellona: top player preso d’assalto

Calciomercato Inter, una delle stelle del club presa d’assalto in tutta Europa. È spuntato anche il Barcellona

L’Inter di Simone Inzaghi sta iniziando a prendere forma. C’è prima da risolvere la questione cessioni, con almeno un top player che dovrà lasciare già in questa sessione di calciomercato. L’indiziato numero uno è Achraf Hakimi, sempre più vicino al PSG per una cifra vicina ai 70 milioni di euro (bonus compresi) e un ingaggio da 8 milioni all’anno per il giocatore.

Dopo solo una stagione, dunque, si conclude l’avventura in Italia per l’esterno marocchino. Almeno per il momento, l’idea della dirigenza è quella di confermare tutti gli altri protagonisti dello Scudetto e regalare al neo tecnico una rosa all’altezza delle aspettative. Ci sono però diversi top club europei che stanno prendendo d’assalto una delle stelle del club: c’è anche il Barcellona!

Calciomercato Inter, anche il Barcellona su Bastoni

Stando a quanto riferisce Don Balon, anche il Barcellona di Laporte sarebbe piombato su Alessandro Bastoni dell’Inter e potrebbe tentare l’assalto già in questa sessione di calciomercato. I Blaugrana sono alle prese con una vera e propria rivoluzione, e gli addii di Clement Lenglet e Samuel Umtiti sono sempre più probabili. Ed è proprio per questo motivo che il club di Leo Messi è alla ricerca di un difensore centrale giovane ma già di livello.

A rendere complicatissima la trattativa è però il costo del cartellino: si parla di 60 milioni di euro. Una cifra monstre, che lascia intendere le intenzioni dei nerazzurri di trattenere il giocatore a Milano.