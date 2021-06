Anticipazioni Tempesta D’Amore: ce la farà Cornelia a conquistare Robert?

Le prossime puntate di Tempesta D’Amore verranno arrivare un nuovo personaggio nella soap opera: scopri di chi si tratta e perchè verrà poi salvato da Robert. Inoltre, Rosalie cercherà di prendere una decisione con il suo medico.

La protagonista delle prossime puntate della soap opera Tempesta D’Amore sarà sopratto Cornelia. Arriverà al Furstenhof il figlio Benni, con cui ha un rapporto molto conflittuale. Lui, infatti la considera l’unica colpevole della separazione dei propri genitori e della sofferenza che ha dovuto sopportare a causa della distruzione della sua famiglia.

La visita di Benni alla madre Cornelia avrà dunque un obiettivo ben definito, cioè derubarla per potersi comprare un biglietto per la Nuova Zelanda. La strategia verrà però scoperta da Robert Saalfeld, che sorprenderà Benni durante il tentato furto. A sorpresa, gli offrirà un posto di lavoro in cucina, e questa si rivelerà essere la sua strada professionale.

Cornelia e Robert Saalfeld: è finalmente amore?

Perchè Robert decide di proteggere Benni? Il cuoco del Furstenhof si è innamorato di Cornelia, e sembrerebbe aver dimenticato il dolore per la scomparsa della moglie e della figlia. Decide dunque di non fare nulla anche quando Benni, che lega molto con i Sonnbichler, viene coperto da Cornelia in ogni sua dimenticanza.

Le novità di Tempesta D’Amore, però, non riguardano solo Cornelia, suo figlio e Robert. Ci sarà infatti anche una terza persona che cercherà di dividere la coppia. Inoltre, nelle prossime puntate verrà a galla un tradimento del tutto inaspettato e proseguirà il tira e molla di Rosalie con il suo medico.

Ecco un fotogramma delle anticipazioni prossime puntate di Tempesta D’Amore che vede Robert e Cornelia felici insieme: