Anticipazioni Beautiful, Sally cerca di conquistare Wyatt: è pronta a tutto

Quinn cerca a tutti i costi di dividere Brooke e Ridge. Intanto Sally vuole riconquistare il cuore di Wyatt: le anticipazioni sui prossimi episodi di Beautiful

Nuovi colpi di scena per gli appassionati della soap opera americana Beautiful. A partire da domenica 27 giugno e fino al 3 luglio, i nuovi episodi terranno i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo. Katie e Ridge si allontaneranno dalla Logan e da Bill. Quinn inoltre convince il Forrester a raggiungere Shauna la quale è in partenza per Las vegas.

Intanto tra Brooke e Quinn ci sarà un nuovo confronto. La designer di gioielli è soddisfatta per essere riuscita nel suo intento: dividere Ridge da Logan. La Fuller infatti continuerà ad infilare il coltello nella piaga dicendo a Brooke che finalmente il Forrester troverà in Shauna una donna che tiene a lui veramente.

Sally cerca di conquistare il cuore di Wyatt, ma il ragazzo è mosso da sola compassione nei suoi confronti: le anticipazioni

Flo vede sua madre partire e intanto la sua storia d’amore è sempre più minata lasciando Wyatt assieme a Spectra. Il trasferimento della ragazza a casa di Wyatt potrebbe compromettere la loro relazione. Intanto lo Spencer cercherà di convincere la ragazza a trovare un’altra cura per guarire il suo male.

Ma sarà proprio Spectra a confessare a Wyatt che potrebbe essere invogliata a cercare un’altra cura se loro due tornassero realmente insieme: a questo punto farà il tutto e per tutto per conquistare nuovamente lo Spencer. Quale sarà la reazione di Wyatt? Si lascerà abbindolare da Sally? Le anticipazioni parlano chiaro: lo Spencer sta accanto alla Spectra solo per compassione.