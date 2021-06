Anticipazioni Beautiful, amato personaggio lascia la soap: finisce un amore

La trama di Beautiful subisce una svolta per quattro personaggi che attualmente si trovano nell’occhio del ciclone: c’è un addio

Grandi sorprese per gli appassionati della soap opera americana Beautiful. La trama sta per arrivare a delle svolte pazzesche su Quinn e Carter, difatti, il loro tradimento verrà allo scoperto ed entrambi vedranno finire la propria storia d’amore con Eric e Zoe. Ma non saranno questi gli unici cambiamenti che le due coppie dovranno affrontare.

A rivelare la verità su Quinn e Carter sarà proprio Brooke la quale riuscirà finalmente a vendicarsi della designer di gioielli. La Logan lo farà quando la Fuller si trova ad un passo dal rinnovare la promessa del suo matrimonio con il Forrester.

Brooke verrà invece a conoscenza del tradimento dopo aver ascoltato una conversazione tra Quinn e Paris. La prima chiedeva alla Buckingham di continuare a mantenere il segreto ma questa ultima, combattuta, non sapeva se raccontare tutto alla sorella o meno: la sua felicità le sta molto a cuore.

E’ caos alla festa, Quinn e Carter devono dare delle spiegazioni a Eric e Zoe: le anticipazioni di Beautiful

Brooke trova finalmente il modo per vendicarsi di Quinn e lo farà alla sua festa, prima che la designer di gioielli arrivi a rinnovare la promessa di matrimonio con Eric. Una mossa astuta che porterà i due a dirsi definitivamente addio. Il Forrester chiederà il divorzio da Quinn.

Donna prenderà la palla in balzo per dichiarare il suo amore ad Eric. Tra i due c’è sempre stato un ottimo legame che potrebbe adesso tramutarsi in un nuovo amore per il Forrester.

Dopo il tradimento di Carter, Zoe lascerà invece la soap opera. Un gesto imperdonabile per la Buckingham che deciderà a questo punto di andare via da Los Angeles. Kiara Barnes nonché interprete di Zoe dirà addio a Beautiful per dedicarsi ad un altro progetto: Fantasy Island.