Uomini e Donne, l’ex tronista racconta il suo dolore: adesso va meglio, ma per qualche settimana ha dovuto fare i conti con problemi di salute

Si è fatta conoscere e apprezzare prima come corteggiatrice di Giulio Raselli, poi come tronista di Uomini e Donne e da allora Giovanna Abate è diventata una delle più amate negli ultimi anni. Ha uno zoccolo duro e molto ampio di fan che nelle scorse settimane hanno trepidato per lei, perché non è stato un periodo facile per la 26enne romana.

Come ha raccontato al magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, Giovanna ha dovuto affrontare una delicata operazione per rimuovere alcuni polipetti. Erano nella zona del basso ventre e anche se l’operazione è andata bene, ha dovuto comunque rimanere a lette per diversi giorni senza praticamente riuscire a far niente.

L’ex tronista ha raccontato le complicazioni post operatorie senza nascondersi: “Il post operatorio è stato molto doloroso. Sono dovuta rimanere due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi”. Oggi però sta decisamente meglio come mostrano le sue ultime immagini su Instagram e può pensare alle vacanze che verranno.

Uomini e Donne, l’ex tronista racconta il suo dolore: è ancora single oppure ha trovato qualcuno?

L’intervista all’ex tronista è anche servita per chiarire la sua attuale situazione sentimentale. Da Uomini e Donne un anno fa era uscita con Sammy Hassan ma la loro storia è finta dopo pochi mesi. Però ammette che in questi giorni si è fatto vivo per chiederle come stava dopo aver scoperto della sua operazione: “Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”.

Nessun messaggio invece da Hakash Kumar, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, che ha frequentato a cavallo di fine 2020. Dovevano rivedersi dopo la sua eliminazione dal reality di Canale 5, non è successo e va bene così: “Sono single! Al momento il mio cuore non batte per nessun belloccio, nessun uomo. E devo dire che al momento trovare qualcuno non è tra i miei primi pensieri”.