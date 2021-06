The Voice, ex concorrente aggredita dal compagno: web sconvolto – FOTO

“Ci metto la faccia”, una ex concorrente di The Voice e All Together Now racconta il suo dramma sui social per diffondere la parola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuliana Danzè (@giulianadanz)

“Con la speranza di un domani migliore”, questa la didascalia che accompagna il video registrato da Giuliana Danzè, col volto tumefatto a seguito della violenza subita dal compagno. Appena dimessa dall’Ospedale San Pio di Benevento, l’ex concorrente di All Together Now e The Voice, ha voluto lanciare un messaggio forte basandosi sull’esperienza appena vissuta.

LEGGI ANCHE > > > Denise Pipitone, nuovo sconvolgente annuncio: “So chi la prese” – VIDEO

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, l’ex tronista racconta il suo dolore: complicazioni impreviste

“Oggi voglio metterci la faccia”, ha iniziato Giuliana, “lo voglio fare per denunciare pubblicamente quanto mi è accaduto”. L’appello della cantante 26enne è rivolto a tutte quelle donne che non riescono a liberarsi dal mostro che dice di amarle e poi alza le mani.

LEGGI ANCHE > > > Gomorra 5, c’è l’annuncio ufficiale: quando e dove lo vedremo in Tv

Giuliana Danzè, l’ex concorrente di The Voice e la sua esperienza drammatica

“L’amore non è violenza, ricordate che l’amore è sostegno reciproco. Ricordate che non è mai colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta”. Dure le parole di Giuliana Danzè, vittima di un grande dramma e della persona che diceva di amarla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni Verissimo, ospiti super: sarà l’ultima puntata

Un grido anche per chi non ha voce: “Lotterò affinché nessuna persona si senta come me. La violenza, psicologia e fisica non dovrebbe esistere per nessuno. Se la mia denuncia può essere una forza per qualcuno, che arrivi il più lontano possibile. Un uomo dopo aver toccato una donna smette di essere un uomo”.