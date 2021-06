Telegram si aggiorna ancora: tantissime novità mai viste prima

Un’altra grande infornata di novità per Telegram, che introduce tantissime novità mai viste prima d’ora

Un 2021 col botto per Telegram, che sta continuando a macinare numeri da capogiro. La battuta d’arresto di inizio anno che ha vissuto WhatsApp a causa delle policy aggiornate non ha fatto altro che portare altra acqua al mulino della piattaforma di messaggistica “alternativa”, che sta continuando a cavalcare l’onda a suon di novità.

Nella giornata di ieri, sono state annunciate una serie di aggiunte che mai si erano viste prima d’ora in un’applicazione di questo tipo. Gli utenti sono già al settimo celo, e non vedono l’ora di testare con mano quelle che sono le modifiche pensate dagli sviluppatori nelle ultime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, cambiano ancora gli audio: novità per gli utenti

Telegram, tutte le novità in arrivo

Partiamo dalla principale aggiunta che presto arriverà su Telegram: la possibilità di fare videochiamate di gruppo e di condividere lo schermo. Un po’ come succede coi vari Zoom o Google Meet, potrete creare delle stanze in video con un massimo di 30 persone. Possibile anche fare lo screen share per vedere insieme progetti, video e addirittura film.

Arrivano poi gli sfondi animati e le animazioni per i messaggi, per la prima volta in una piattaforma di messaggistica. Si possono addirittura creare sfondi ad hoc, che possono poi essere condivisi con i propri amici.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite, sta per arrivare un nuovo strumento utilissimo: lo svela un leak

Tra le altre novità, ci sono tantissime nuove Icon App. Se siete stanchi del classico aereo di carta bianco su sfondo azzurro, potete selezionare una delle simpatiche varianti. Ultime aggiunte sono le emoji animate, l’importazione degli sticker, il menu per i bot, il promemoria per le informazioni di accesso e il tasto Funzioni.