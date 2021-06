La Rai ha ufficializzato i palinsesti per il prossimo autunno: ecco i programmi, gli artisti ed i presentatori che sono stati confermati e quelli che subiranno dei cambiamenti o ritardi.

Sono stati presentati ufficialmente i palinsesti ufficiali della Rai per il prossimo autunno. La prima impressione è che tutti i nomi più importanti della televisione pubblica saranno riconfermati anche nel prossimo autunno. Antonella Clerici sarà ancora la regina della cucina, con il suo programma “È sempre mezzogiorno”, dalle 12:00 alle 13:30.

Anche Serena Bortone è confermata grazie agli ottimi risultati del suo talk show di attualità, politica e spettacolo. Sarà infatti ancora alla guida di “Oggi è un altro giorno” nella fascia pomeridiana dalle 14:00 alle 16:00. La soap opera “Il paradiso delle signore“, invece, è in fase di registrazione in questi giorni ed andrà in onda in autunno.

Rai, ci saranno Carlo Conti, Milly Carlucci e Carlo Conti?

È nelle intenzioni della Rai di confermare anche i programmi che ormai sono entrati nella tradizione del palinsesto e nel cuore degli spettatori. Carlo Conti sarà dunque alla guida di “Tale e quale show”, che debutterà a settembre. In queste ore sono stati anche rivelati i nomi dei primi concorrenti della prossima stagione, fra cui Pierpaolo Pretelli.

Tornerà anche il talent show “The Voice Senior”, la versione del programma dedicato ai più adulti. La conduttrice designata dalla Rai per il programma sarà Antonella Clerici a partire dalla metù di novembre. “Ballando con le stelle” tonerà con la conduzione di Milly Carlucci a partire dalla metà di ottobre.