Netflix, cancellata amatissima serie: esplode la rabbia degli utenti. Aveva raccolto un ottimo seguito anche in Italia dopo quattro stagioni

Una brutta notizia per molti appassionati di Netflix. Good Girls, la serie prodotta dalla NBC e distribuita in Italia grazie alla piattaforma in streaming, è stata cancellata dopo “sole” quattro stagioni. Nelle intenzioni dei produttori c’era la lavorazione del quinto anno ma la mancanza di fondi ha fatto saltare il banco.

Secondo il portale ‘The Hollywood Reporter‘, la NBC ha deciso di porre fine alla serie per la mancanza di ascolti significativi, soprattutto negli ultimi episodi trasmessi negli Usa.

Nata dalle sapienti mani di Jenna Bans, il telefilm poliziesco-drammatico vede come protagoniste Christina Hendricks, Mae Whitman e Retta. Interpretano il ruolo di tre madri di periferia che vivono in Michigan e sono alle prese con continui problemi finanziari. Insieme escogitano un piano per rapinare un supermercato locale. Tra un colpo di scena e l’altro le tre donne ne passano di tutti i colori, in un viver quotidiano piuttosto movimentato.

Netflix, cancellata amatissima serie: termina dopo 4 stagioni “Good Girls”

Secondo THR, gli sceneggiatori e i producers di Good Girls hanno cercato fino all’ultimo di trovare una soluzione con Netflix per salvare il programma, ma non sono riusciti a proseguire con la quinta stagione.

Tra l’altro non si tratta dell’unico show cancellato dalla NBC in America in questo periodo.

La scorsa settimana la rete ha infatti annunciato di aver scelto di non andare avanti anche per quanto concerne le serie di “Manifest”, “Debris” e “Zoey’s Extraordinary Playlist“.

Per quanto riguarda Good Girls, gli ultimi cinque episodi della stagione 4 andranno in onda negli Stati Uniti sulla NBC giovedì prossimo e saranno disponibili anche in Italia su Netflix.