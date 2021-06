GF Vip 6, celebre volto nella prossima edizione? Ha fatto il provino!

Spunta un nuovo nome per il il prossimo GF Vip 6. Nella prossima edizione potrebbe apparire un volto noto della televisione: già ha fatto il provino.

Alfonso Signorini sta studiando tutti i candidati pronti a partecipare alla nuova edizione del GF Vip 6. Infatti il direttore di ‘Chi Magazine‘ sta provinando diversi volti celebri del web e della televisione per la nuova edizione del reality. Tra questi ci sarebbe anche il nome di Giovanni Ciacci. Nella giornata di ieri, infatti, il costumista ha sorpreso tutti annunciando il suo ritiro dal mondo della televisione e dei social. Dichiarazioni che ben presto hanno fatto il giro del web. Dietro al colpo di scena, però, c’era il provino per entrare nella casa di Cinecittà.

La casa più spiata dagli italiani, ancora oggi, ha un grande fascino specialmente nella sua versione riservata ai volti noti agli italiani. Il possibile ingresso di Ciacci, inoltre, appare a dir poco sorprendente. Nella giornata di ieri l’opinionista aveva detto che un ritorno in televisione era una vera e proprio utopia. Infatti Giovanni ha affermato di tornare solamente per un evento di importanza mondiale, superiore a Sanremo. Andiamo quindi a vedere le ultime sul possibile cast del prossimo Grande Fratello Vip.

GF Vip 6, Giovanni Ciacci per la prossima edizione: le ultime

Il nome di Giovanni Ciacci è una vera e propria sorpresa. Nella giornata di ieri il costumista aveva annunciato il suo ritiro dalla scena televisiva, pronto a dedicarsi al suo orticello ed ai viaggi. Infatti Ciacci aveva annunciato una vacanza di tre mesi in Sicilia ed un’altra di tre mesi in Egitto. La partecipazione al reality Mediaset, però potrebbe rinviare il ritiro di Ciacci. Inoltre lo stylist ha affermato che non è la prima volta che annuncia il ritiro e che solitamente nessuno lo crede.

Nonostante le sue dichiarazioni controverse, Ciacci resta un volto amatissimo dal pubblico italiano. Infatti i telespettatori amano il suo carattere eccentrico, ma anche sensibile e dolce. Per questo motivo in molti vorrebbero vederlo nella casa più amata dagli italiani. Intanto potrebbero entrare a far parte del prossimo GF Vip anche Manuel Zardetto, Maria Monsé e Francesca Cipriani.